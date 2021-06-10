Настройка принтера этикеток Custom K3

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Настройка печати принтера Custom K3 ( принтер этикеток)

Нужен человек с опытом настройки печати принтера этикеток, сама этикетка 75*120 , печать идет с интернет-магазина ОЗОН.

У меня не получается распечатать ровно. Нужно удаленно подключиться и все настроить.

Доступы предоставлю

4 года назад
dubrovin19
Игорь 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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