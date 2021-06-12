Необходима защита от L7 атак - http флуд

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Закрыт5 заявок620 просмотров

Здравствуйте, интересует подсказка у кого можно заказать услугу защиты от L7 атак (http флуд). На данный момент находимся под атакой, проект лежит. Заранее большое спасибо.

4 года назад
zakazchik333
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