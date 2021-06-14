Настроить электронную коммерцию HostCms

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки407 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт, сделан на HostCms

Нужна электронная коммерция: https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html

И настроить цели конверсионные "Добавил в корзину", "Перешел в корзину", "Купил", "Купил в 1 клик"

4 года назад
Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$40
3 дня
Escrow
Александр отличный специалист. Оперативно и качественно выполнил работу. Будем обращаться еще. Большое спасибо!!!!
Приятно было иметь дело!

Заявки фрилансеров

Мария
 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 отзывов
4 года назад
web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад