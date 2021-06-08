Развернуть open-source web client на сервере

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Закрыт4 заявки396 просмотров

Добрый день!

Нужно развернуть готовый open source web client на нашем сервере и подключить готовые Bridges с githab по готовой инструкции.

Бюджет и сроки по договоренности.

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