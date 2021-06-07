Настроить сервер Linux

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Закрыт13 заявок461 просмотр

Ищу специалиста по серверам Linux, Учеников просьба не беспокоить. Нужно настроить сервер Linux, установить базу данных,  программы, панели, доступы пользователям, и в дальнейшем поддерживать работу сервера.

Linux
4 года назад
Wlodek
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Системное администрирование
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