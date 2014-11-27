mklopotnyuk

Михаил mklopotnyuk

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Администрирование Linux/BSD

Профессионально занимаюсь администрированием Linux и BSD систем более пяти лет. Запуск и обслуживание следующих сервисов:

web - apache;

file server - samba, NFS;

dns - bind;

voip - AsteriskPBX;

mail/pop/imap - postfix/courier;

proxy - squid;

мониторинг - cacti;

VM - Xen, qemu;

ldap - openldap;

firewall - iptables,ipfw;

vpn - pptp, mpd, openvpn, l2tp;

Написание скриптов на bash, expect.

Так же имею опыт работы со следующим оборудованием:

Cisco, Dlink, AddPac, Alvarion, Infinet, AirSpan, mikrotik, ubiquiti

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Kasyan666
Касьянов 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Настройка домашней сети.
На самом деле, оценка не "5", а "6": в срок уложился (в минимальный), но план перевыполнил. Рекомендую.
Все отлично.
Ответный отзыв
Taelman
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Настроить компьютер с VPN и MikroTik с VPN и GSM модемом
Нанимал этого специалиста для настройки VPN MikroTik+ gsm модем, сделал больше чем договаривались, но денег больше не взял, очень понравилось, сделал все очень хорошо и постоянно на связи если что, но не чего не ломается все работает хорошо уже почти месяц, очень грамотный специалист.
Интересная задача, отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
kpn-13
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Помощь в настройке терминала под 1С в Ubuntu
Ubuntu
Высококлассный спец! Сделал то, что не смогли сделать другие. Быстро, качественно, в срок. Рекомендую!
Я сначала выполнил часть работы, сказал что это стоит меньше чем заявлено, и предлагал заказчику оплатить меньше того, что я заявлял, но он настоял и оплатил все, даже не смотря на то, что я сказал ему что не уверен до конца в успехе второй части работы. Выполнение второй части несколько затянулось, но заказчик спокойно дождался окончания ее выполнения. В общем рекомендую!
Ответный отзыв
m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Поднять VPN на VDS
Всё прошло прошло великолепно. Настройка, общение, рекомендации. Всё супер. Рекомендую. Обращайтесь.
Взаимно.
Ответный отзыв
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настройка VPN
Быстро нашел проблему и исправил ее.
Все хорошо.
Ответный отзыв
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Системное администрирование
12 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга