Я сначала выполнил часть работы, сказал что это стоит меньше чем заявлено, и предлагал заказчику оплатить меньше того, что я заявлял, но он настоял и оплатил все, даже не смотря на то, что я сказал ему что не уверен до конца в успехе второй части работы. Выполнение второй части несколько затянулось, но заказчик спокойно дождался окончания ее выполнения. В общем рекомендую!