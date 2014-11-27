Администрирование Linux/BSD
Профессионально занимаюсь администрированием Linux и BSD систем более пяти лет. Запуск и обслуживание следующих сервисов:
web - apache;
file server - samba, NFS;
dns - bind;
voip - AsteriskPBX;
mail/pop/imap - postfix/courier;
proxy - squid;
мониторинг - cacti;
VM - Xen, qemu;
ldap - openldap;
firewall - iptables,ipfw;
vpn - pptp, mpd, openvpn, l2tp;
Написание скриптов на bash, expect.
Так же имею опыт работы со следующим оборудованием:
Cisco, Dlink, AddPac, Alvarion, Infinet, AirSpan, mikrotik, ubiquiti
Действие аккаунта приостановлено!
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
На самом деле, оценка не "5", а "6": в срок уложился (в минимальный), но план перевыполнил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично.
$15
10 баллов
7 лет назад
Нанимал этого специалиста для настройки VPN MikroTik+ gsm модем, сделал больше чем договаривались, но денег больше не взял, очень понравилось, сделал все очень хорошо и постоянно на связи если что, но не чего не ломается все работает хорошо уже почти месяц, очень грамотный специалист.
Ответный отзыв
Интересная задача, отличный заказчик, рекомендую.
$30
10 баллов
7 лет назад
1СUbuntu
Высококлассный спец! Сделал то, что не смогли сделать другие. Быстро, качественно, в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Я сначала выполнил часть работы, сказал что это стоит меньше чем заявлено, и предлагал заказчику оплатить меньше того, что я заявлял, но он настоял и оплатил все, даже не смотря на то, что я сказал ему что не уверен до конца в успехе второй части работы. Выполнение второй части несколько затянулось, но заказчик спокойно дождался окончания ее выполнения. В общем рекомендую!
$6
10 баллов
10 лет назад
Всё прошло прошло великолепно. Настройка, общение, рекомендации. Всё супер. Рекомендую. Обращайтесь.
Ответный отзыв
Взаимно.
$10
10 баллов
10 лет назад
Быстро нашел проблему и исправил ее.
Ответный отзыв
Все хорошо.
Системное администрирование
12 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга