Необходимо оптимизировать выделенный сервер на ОС Debian-8-x86_6 и установить все необходимые расширения php для правильной и [b]быстрой загрузки[/b] сайтов на Wordpress. Обязательное условие! Прописать для меня в Word файле все действия, которые были произведены.
Настроить компьютер с VPN и MikroTik с VPN и GSM модемом
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Есть мак бук с системой Windows10 и MikroTik с GSM модемом связанный с мак буком по витой паре LAN.
На микротике нужно настроить VPN так, чтобы без VPN интернет не работал вообще. Но при этом на мак буке тоже стоит VPN от hidemy.name, работает через их же (hidemy.name) программу, в настройках которой есть "Отключать основной шлюз при входе в программу", это для того, чтобы интернет не работал, если отключился VPN. Но эта настройка удаляет IP шлюза из настроек сетевого подключения, а без этой настройки тоже нельзя.
Надо как-то сделать, чтобы всё работало и оба эти VPN не конфликтовали между собой.
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