Настроить компьютер с VPN и MikroTik с VPN и GSM модемом

Системное администрированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
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Есть мак бук с системой Windows10 и MikroTik с GSM модемом связанный с мак буком по витой паре LAN.

На микротике нужно настроить VPN так, чтобы без VPN интернет не работал вообще. Но при этом на мак буке тоже стоит VPN от hidemy.name, работает через их же (hidemy.name) программу, в настройках которой есть "Отключать основной шлюз при входе в программу", это для того, чтобы интернет не работал, если отключился VPN. Но эта настройка удаляет IP шлюза из настроек сетевого подключения, а без этой настройки тоже нельзя.

Надо как-то сделать, чтобы всё работало и оба эти VPN не конфликтовали между собой.

6 лет назад
Taelman
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mklopotnyuk
Михаил 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Нанимал этого специалиста для настройки VPN MikroTik+ gsm модем, сделал больше чем договаривались, но денег больше не взял, очень понравилось, сделал все очень хорошо и постоянно на связи если что, но не чего не ломается все работает хорошо уже почти месяц, очень грамотный специалист.
Интересная задача, отличный заказчик, рекомендую.