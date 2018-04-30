Настройка Sphinx

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Добрый день.

Sphinx установлен.

Необходимо настроить Sphinx на сервере + поддержка 1-2 часа, когда будем настраивать интеграцию с сайтом.

6 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад