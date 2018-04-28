Доработка: wordpress+ шаблон eduma+LearnPress(дистанционное обучение)

Есть сайт на wordpress с купленным шаблоном eduma ( https://educationwp.thimpress.com/demo-3/ ) заточенных под плагин LearnPress(дистанционное обучение)

1. На днях перестали корректно отображаться элементы сайта. ТП говорит, это из-за блокировок РКН, попал ip адрес с сайта, с которого шаблон подгружает графические элементы и css. Через прокси сайт отображается корректно. Думаю, можно перенести все необходимые файлы и элементы на сайт,чтобы они подгружались локально.

2. Установлен перевод на русский язык, однако некоторые важные элементы остаются на английском, не смотря на то, что в языковом файле они переведены