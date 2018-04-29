Нужно поправить права для запуска php-fpm

Системное администрированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
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на локальном VPS все ок, как начинаю делать на внешнем VPS, начинаются проблемы в виде 

http://take.ms/EtKat - скришот ошибки

Пишите сразу сколько будет стоить, исправить ошибку.

PHP
6 лет назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Очень хорошо помог разобраться и устранил ошибку. Рекомендую!
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