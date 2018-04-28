Исправить ошибки на сайте (Bitrix)

Системное администрированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Имеется два сайта (клона). На одном не работает поиск по сайту и всплывающий виджет. На втором этот функционал работает.  Нужно почнить "инвалида". Если нужно, для этого могу дополнительно предоставить доступ к рабочему сайту-близнецу. Файл с внутренней диагностикой битрикса прилагаю. Адреса сайтов - по запросу.

6 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$25
1 день
Отличный программист - все сделал очень быстро, к результату нареканий никаких! Рекомендую.
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