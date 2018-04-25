Консультация опытного системного администратора и возможно помощь

$50
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Нужна консультация + возможно помощь если вдруг совсем тяжко будет.

Я теоретически организовал инфраструктуру работы сети с сетевыми устройствами 250+

Есть вопросы по организации логической работы и работы DHCP релея во VLANах, физическая топология - звезда -  1 коммутатор L3 остальные L2... основные вопросы связаны с реализацией настройки DHCP через коммутаторы L3 и L2 и работы IP телефонии, так как у меня будет заменятся TDE200...

Схему работы и прочего я покажу, нужен только человек, который не теоретически представляет как это должно работать, а имел опыт запуска сетевой инфраструктуры 200+ пользователей

Естественно, помощь не бесплатно

Благодарю за внимание.

6 лет назад
anotherone
Иван 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад