Консультация опытного системного администратора и возможно помощь

Нужна консультация + возможно помощь если вдруг совсем тяжко будет.

Я теоретически организовал инфраструктуру работы сети с сетевыми устройствами 250+

Есть вопросы по организации логической работы и работы DHCP релея во VLANах, физическая топология - звезда - 1 коммутатор L3 остальные L2... основные вопросы связаны с реализацией настройки DHCP через коммутаторы L3 и L2 и работы IP телефонии, так как у меня будет заменятся TDE200...

Схему работы и прочего я покажу, нужен только человек, который не теоретически представляет как это должно работать, а имел опыт запуска сетевой инфраструктуры 200+ пользователей

Естественно, помощь не бесплатно

Благодарю за внимание.