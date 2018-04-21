Нужно переустановить Mac OS

$6
Системное администрированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Для исполнителей из Киева, Украина

Компьютер забирать не желательно, по возможности работу нужно выполнить на месте

Оплата по факту, 150 грн

Компьютер находится в офисе в районе метро Васильковская Александр

6 лет назад
SergeyHontariev
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад