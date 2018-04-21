Установка и настройка почтового сервера PostFix

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Требуется установить и настроить почтовый сервер PostFix на серверной машине с ОС Ubuntu с последующей интеграцией с DLE.

Какая цена вопроса?

6 лет назад
ipv2007
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$60
1 день