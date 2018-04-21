Восстановить uuid и superblock xfs для раздела диска

$32
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Загрузочная часть раздела подубилась из-за неудачной попытки расширения раздела диска  через fdisk. Раздел был в xfs. Пошли не тем путём. На данный момент: 

* при загрузке ОС жалуется на неверный uuid

* отсутствующий superblock при попытке примонтировать раздел и спасти пользовательские данные загрузившись с rescue

Бюджет указан за решение.

6 лет назад
N555
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад