Восстановить uuid и superblock xfs для раздела диска

Требуется оперативная консультация.

Загрузочная часть раздела подубилась из-за неудачной попытки расширения раздела диска через fdisk. Раздел был в xfs. Пошли не тем путём. На данный момент:

* при загрузке ОС жалуется на неверный uuid

* отсутствующий superblock при попытке примонтировать раздел и спасти пользовательские данные загрузившись с rescue

Бюджет указан за решение.