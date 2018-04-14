Нужны помощники / участники всестороней проверки сервера на безопасность, а именно возможно ли скачать Базу Данных с него. Как что проверять - покажу, нужны больше руки чем мозги. Расчет день в день, а задача - для тех ...
Починить выгрузку товаров на сайт (из Windows / 1С на LAMP / БУС)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть выгрузка товаров из 1С в интернет-магазин.
Окружение:
Локальный сервер:
Windows Server SP2
1С 7.7
Хостинг (VPS):
Ubutu 16.04
Битрикс УС 12.5 + Киоск
Bat-файл:
- запускает 1С, загружает в неё прайсы поставщиков с локального сервера
- выгружает из 1С файл CSV на локальный сервер
- при помощи ncFTP копирет CSV на хостинг
- запускает на локальном сервере браузер и в нём админ-панель сайта
- запускает в админ-панели выгрузку в БД из CSV.
Система запускается раз в стуки по планировщику Windows
Проблема в том, что система постоянно ломается.
Некоторые замеченные ошибки:
- задание в планировщике зависает и не может стартовать заново
- задание не стартует потому что пользователь не залогинен
- задание стартует, но файл из 1С не выгружается
- файл из 1С выгружается локально, но не переписывается на VPS (тут тоже 2 причины разные - или упал NCFTP или на сервере у файла сменился owner и CHMOD)
- файл перезаписывается на хостинге, но неактивная сессия пользователя не позволяет открыть браузер
- браузер открывается, но а в админ-панель не логинится, белый экран
Требуется оптимизировать и наладить бесперебойную работу, возможно, применив другие решения для выполнения задачи.
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