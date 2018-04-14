Починить выгрузку товаров на сайт (из Windows / 1С на LAMP / БУС)

Есть выгрузка товаров из 1С в интернет-магазин.

Окружение:

Локальный сервер:

Windows Server SP2

1С 7.7

Хостинг (VPS):

Ubutu 16.04

Битрикс УС 12.5 + Киоск

Bat-файл:

- запускает 1С, загружает в неё прайсы поставщиков с локального сервера

- выгружает из 1С файл CSV на локальный сервер

- при помощи ncFTP копирет CSV на хостинг

- запускает на локальном сервере браузер и в нём админ-панель сайта

- запускает в админ-панели выгрузку в БД из CSV.

Система запускается раз в стуки по планировщику Windows

Проблема в том, что система постоянно ломается.

Некоторые замеченные ошибки:

- задание в планировщике зависает и не может стартовать заново

- задание не стартует потому что пользователь не залогинен

- задание стартует, но файл из 1С не выгружается

- файл из 1С выгружается локально, но не переписывается на VPS (тут тоже 2 причины разные - или упал NCFTP или на сервере у файла сменился owner и CHMOD)

- файл перезаписывается на хостинге, но неактивная сессия пользователя не позволяет открыть браузер

- браузер открывается, но а в админ-панель не логинится, белый экран

Требуется оптимизировать и наладить бесперебойную работу, возможно, применив другие решения для выполнения задачи.