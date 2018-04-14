Установить VirtualBox + PhpVirtualBox

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить VirtualBox и PhpVirtualBox, на арендованный сервер. OC Debian 9. 

Проверка работоспособности – установка Win Server.

PHP
6 лет назад
guest_15237993381569
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад