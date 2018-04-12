Администратор Sharepoint 2013

Системное администрированиеЗакрытнет заявок165 просмотров
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Нужен удаленный администратор Sharepoint 2013.Задача:  - Проведение аудита ﻿Sharepoint 2013 с двумя приложениями в промышленной эксплуатации с подготовкой отчета.

6 лет назад
Pro_s
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад