Оптимизировать 3 страницы

Нужен Java разработчик для решения 2х задач с курсов. Имеется уже готовый проект, к нему надо прикрутить то, о чем говорится в заданиях. В конце приведу пример выполненного задания. Формулировка задач: 1)ДЗ-15: MessageSystem Добавить систему обмена сообщениями в ...