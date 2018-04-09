PHP Установить и настроить работу 2-ух стриптов

$7
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок190 просмотров
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Нужно настроить апаче, чтобы он работал на нестандартном порту.  Так чтобы, когда мы в браузере указываем в качестве прокси порт и ip запускался опеределенный php скрипт index.php

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад