Поправить почту чтобы получало письма внутрения почта

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Поправить почту чтобы получало письма внутрения почта 

сайт создан на основе https://www.squarespace.com/ есть внутрений сервис по получению и отправки писем и заказов нужно настройть на получения письма отправляются а принимать недоходят

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад