Нужна консультация по hetzner.com/cloud-ru

$5
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки203 просмотра
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Нужна консультация по https://www.hetzner.com/cloud-ru можно ли задействовать его только для сложных вычислений, а данные загружать на какое-то дешевое хранилище объемом 3 Тб или более

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад