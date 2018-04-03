Настройка memberlux.ru вебинарной платформы для он лайн обучения

Системное администрированиеЗакрытнет заявок148 просмотров
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Нужна помощь в настройке вебинарной платформы https://memberlux.ru/для работы нашего он лайн университета www.tneu.ru

Платформу нужно адаптировать под наши нужды и помочьзапустить. Возможно, у вас есть варианты приобретения ее вскладчину. 

Все финансовые вопросы уточним при обсуждении... 

6 лет назад
nvpminsk
Николай 
49 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад