Не работает VPS

Системное администрированиеЗакрыт16 заявок155 просмотров
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Сайт находиться на vps https://www.ukraine.com.ua/ , пишет нет связи с бд. Нужно поправить

6 лет назад
vio193
Илья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад