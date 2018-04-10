Настройка веб-сервера timeweb под битрикс

Сайт находиться на vps https://www.ukraine.com.ua/ , пишет нет связи с бд. Нужно поправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть проблема с долгим ответом сервера на сайте на cms битрикс, необходимо выявить проблему и решить данную проблему.
- Похожие заказы
- Системное администрирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить сервер IP телефонии для работы с провайдером "Zadarma"Закрыт6 лет назад
Добрый день! Достался в наследство архив с сайтом на фреймворке Laravel Нужно перенести на хостинг. Доступ предоставлю через teamviewer. С меня или отзыв или минимальная оплата! Спасибо за внимание!Закрыт6 лет назад
Всем доброго времени суток, собираемся в ближайший месяц открыть небольшой ЦОД. Вопрос где взять IP адреса, как по одному шнурку получить несколько ip. И есть ли возможность у ростелекома предоставить нам эти ip. Звоня в ростелеком я понял ...Закрыт6 лет назад
- $5
Есть VPS с ОС Debian 8 и есть выданная хостером подсеть /64 IPv6. Надо настроить VPS так, чтобы скрипты PHP, работающие на сервере, делали запросы к внешним сайтам с разных IPV6 адресов (в пределах выданной подсети). ...Закрыт6 лет назад
- $10
Не доходят письма из внешней почты. Нужно все настроить, что бы работало как часы.Закрыт6 лет назад
1. Убрать возможность оплаты заказа сразу после заказа 2. Реализовать возможность оплаты после подтверждения заказаСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Задача такая: На ПК1 есть две папки с общим доступом по паролю. На ПК2 (находится в локальной сети по проводу и видит ПК1 через роутер) эти две папки видны по паролю. На ПК3 (имеет доступ ...Закрыт6 лет назад
Есть сервер, похоже что чего то там не хватает. Надо проанализировать все что там происходит и дать советы, что где нужно оптимизировать, либо добавить мощностей каких то и тд. Стоит ISPmanager.Системное администрирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на DLE, хостинг GoDaddy. После переноса файлов и базы MySQL получаются "кракозябры" (скрин прикрепляю). На локальной машине и на прежнем хостинге все в порядке. База 350 мегов без упаковки. Кодировка на новом хостинге latin1, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад