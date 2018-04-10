Настройка веб-сервера timeweb под битрикс

Системное администрированиеЗавершен9 заявок150 просмотров
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Здравствуйте! 

Есть проблема с долгим ответом сервера на сайте на cms битрикс, необходимо выявить проблему и решить данную проблему.

6 лет назад
it_fly-line
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$15
1 день
Спасибо, Алексею, справился с поставленной задачей, дал совет по дальнейшей работе на сайте, рекомендую данного специалиста.
Очень хороший заказчик. Профессионал. Постоянно на связи, мгновенная оплата, приятное общение. Буду рад сотрудничать.