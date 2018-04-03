Перенести сайт на WP на другой хостинг, корректировка верстки

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок193 просмотра
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Есть сайт и поддомен. Надо корректно перенести сайт и поддомен с одного хостинга на другой.

+ подкорректировать верстку всплывающих форм.

Пишите по стоимости и срокам.

6 лет назад
irapromweb
Юрий 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад