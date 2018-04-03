Нужна помощь в настройке вебинарной платформы [url=https://memberlux.ru/]https://memberlux.ru/[/url]для работы нашего он лайн университета [url=http://www.tneu.ru/]www.tneu.ru[/url] Платформу нужно адаптировать под наши нужды и помочьзапустить. Возможно, у вас есть варианты приобретения ее вскладчину. Все финансовые вопросы уточним при обсуждении...
Перенести сайт на WP на другой хостинг, корректировка верстки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт и поддомен. Надо корректно перенести сайт и поддомен с одного хостинга на другой.
+ подкорректировать верстку всплывающих форм.
Пишите по стоимости и срокам.
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