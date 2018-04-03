Установить ssl сертификат

Всем доброго времени суток, собираемся в ближайший месяц открыть небольшой ЦОД. Вопрос где взять IP адреса, как по одному шнурку получить несколько ip. И есть ли возможность у ростелекома предоставить нам эти ip. Звоня в ростелеком я понял ...