Проверить/настроить SSL сертификат Ubuntu/Plex

Системное администрированиеЗавершен5 заявок177 просмотров
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Здравствуйте друзья! Проблема следующая. SSL сертификат установили через плеск (http://prntscr.com/j1lxcv).Но google search console ругается ( http://prntscr.com/j1lywu)  

SSL чекеры тоже показывают ошибку

https://cryptoreport.thawte.com/checker/views/certCheck.jsp   (http://prntscr.com/j1lzrs)

https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html(http://prntscr.com/j1m0el)

 

Данные сервера

VPS Ubuntu 14.04 LTS 64bit + Plesk 12.5

Все настройки надо будет провести через skype или teamviewer, как вам будет удобно

 

Пишите сроки цену.Оплата в WMZ. 

С уважением.

Ubuntu
6 лет назад
achtunga
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
6 лет назад
$20
1 день
Всё быстро и качественно. Спасибо!
Все отлично.