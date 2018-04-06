Нужно купить и настроить VDS с объемом диска от 3Тб самый дешевый, остальные параметры не важны.
Проверить/настроить SSL сертификат Ubuntu/Plex
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Здравствуйте друзья! Проблема следующая. SSL сертификат установили через плеск (http://prntscr.com/j1lxcv).Но google search console ругается ( http://prntscr.com/j1lywu)
SSL чекеры тоже показывают ошибку
https://cryptoreport.thawte.com/checker/views/certCheck.jsp (http://prntscr.com/j1lzrs)
https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html(http://prntscr.com/j1m0el)
Данные сервера
VPS Ubuntu 14.04 LTS 64bit + Plesk 12.5
Все настройки надо будет провести через skype или teamviewer, как вам будет удобно
Пишите сроки цену.Оплата в WMZ.
С уважением.
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