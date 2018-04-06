Сменить домен в ISPmanager

Нужно купить и настроить VDS с объемом диска от 3Тб самый дешевый, остальные параметры не важны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем следующую ситуацию:
домен на работающем сайте закончился. Купил новый домен, добавляю сайт в ISPmanager и прописываю ему директорию старого домена.
Вроде все просто и должно работать, на практике имеем: Account disabled by server administrator.
Вижу что новый домен направлен на правильную A запись, вроде все верно: директория как и раньше, а скрипт не работает.
Задача: научите как действовать в такой ситуации, где ошибка. Именно научите как это сделать в ISPmanager, а не сделайте это самостоятельно в терминале.
Хочу научиться менять домен использую cтарую папку сайта на сервере.
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