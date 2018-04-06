Сменить домен в ISPmanager

$10
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок189 просмотров
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Имеем следующую ситуацию:

домен на работающем сайте закончился. Купил новый домен,  добавляю сайт в ISPmanager и прописываю ему директорию старого домена. 

Вроде все просто и должно работать, на практике имеем: Account disabled by server administrator.

Вижу что новый домен направлен на правильную A запись, вроде все верно: директория как и раньше, а скрипт не работает.

Задача: научите как действовать в такой ситуации, где ошибка. Именно научите как это сделать в ISPmanager, а не сделайте это самостоятельно в терминале.

Хочу научиться менять домен использую cтарую папку сайта на сервере.

6 лет назад
Louck
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад