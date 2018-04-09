Vesta панель уязвимость

$12
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок168 просмотров
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Появилась информация что бесплатная панель Веста взломана. Нужно помочь защитить сервер.

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад