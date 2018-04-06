Анализ безопасности сервера на Centos 7

Для работы программы нужно, чтобы был открытый порт. Я уже сделал настройку через noip.com, настроил брэндмауэр, пробросил порты в роутере, но все равно на https://2ip.ru/check-port/?port=4005 пишет, что порт закрыт, а должен быть открыт. Нужна помощь. Доступ по тимвюверу ...