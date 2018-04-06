Анализ безопасности сервера на Centos 7

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Есть сервер на. centos7 

Требуется провести анализ по его взломозащищенности, исключительно в рамках сервера, не сайтов на нем расположенных 

Интересует стоимость работы и срок. 

centos7 + cpanel 

CentOS
6 лет назад
DAgcy
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва