Открыть порт на компьютере.

Системное администрированиеЗавершен3 заявки142 просмотра
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Для работы программы нужно, чтобы был открытый порт.

Я уже сделал настройку через noip.com, настроил брэндмауэр, пробросил порты в роутере, но все равно на https://2ip.ru/check-port/?port=4005 пишет, что порт закрыт, а должен быть открыт. 

Нужна помощь. Доступ по тимвюверу предоставим.

Оплата на приватбанк.

6 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dimagoncharov93
Дмитрий 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Исполнитель мгновенно приступил к выполнению задачи, помог разобраться в вопросе, в связи с чем проблема была устранена. Рекомендую всем как толкового сисадмина.
Четко поставленная ТЗ, вежливое общение, всегда был на связи. Рекомендую.