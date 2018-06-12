dimagoncharov93

Дмитрий dimagoncharov93

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

xitachix
Андрей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Скрипт на C#
Дмитрий выполнил всю работу в срок. В процессе уточнял условия для лучшего понимания
Хороший заказчик. Четко поставлена задача. Оплата в срок.
Ответный отзыв
stefan-t
Степан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
2 балла
7 лет назад
Проект для Дмитрий Гончаров
Проект не выполнил. Несколько дней тишины. Потом обещание. И снова тишина. Крайне не рекомендую.
emtubrute
37 лет
7 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Написать службу получения данных з COMport и запись в БД Oracle
Delphi
Супер понимающий программист. Со всеми трудностями справился во время работы. Рекомендую
Хороший заказчик. Четко поставлена ТЗ, всегда был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
sburdova
40 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$159
9 баллов
7 лет назад
Парсинг данных с сайта на С#
Парсинг данных
Долго не могла найти исполнителя на задачу. Выбрала Дмитрия. К задаче подошел ответственно, задавал вопросы в ходе выполнения, исправлял неточности и учитывал все мои пожелания. В итоге результат соответствует моим ожиданиям. Рекомендую.
Хороший заказчик. Очень детально описана ТЗ, была всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую.
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guest_152853836055
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Написать код
Мне понравилось работать с Дмитрием. Быстро и качественно решил поставленную задачу. Был на связи всё время работы.
Четко поставлена ТЗ, всегда был на связи, оплата вовремя. Рекомендую.
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