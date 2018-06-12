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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий выполнил всю работу в срок. В процессе уточнял условия для лучшего понимания
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко поставлена задача. Оплата в срок.
$50
2 балла
7 лет назад
Проект не выполнил. Несколько дней тишины. Потом обещание. И снова тишина. Крайне не рекомендую.
$35
10 баллов
7 лет назад
Delphi
Супер понимающий программист. Со всеми трудностями справился во время работы. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко поставлена ТЗ, всегда был на связи. Рекомендую.
$159
9 баллов
7 лет назад
Парсинг данных
Долго не могла найти исполнителя на задачу. Выбрала Дмитрия. К задаче подошел ответственно, задавал вопросы в ходе выполнения, исправлял неточности и учитывал все мои пожелания. В итоге результат соответствует моим ожиданиям. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Очень детально описана ТЗ, была всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Мне понравилось работать с Дмитрием. Быстро и качественно решил поставленную задачу. Был на связи всё время работы.
Ответный отзыв
Четко поставлена ТЗ, всегда был на связи, оплата вовремя. Рекомендую.