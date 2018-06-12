Долго не могла найти исполнителя на задачу. Выбрала Дмитрия. К задаче подошел ответственно, задавал вопросы в ходе выполнения, исправлял неточности и учитывал все мои пожелания. В итоге результат соответствует моим ожиданиям. Рекомендую.