emtubrute

Алекс Симоненко emtubrute

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

art_emg
Артём 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Парсинг веб страницы в базу данных (написать службу)
Очень приятно работать с данным заказчиком, четко ставит задачи, отвечает в максимально короткий срок. Рекомендую!
Мастер своего дела. Все выполнил без лишних вопросов и раньше заявленного срока Рекомендую
Ответный отзыв
timurovec1987
Станислав 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Изменить форму входа Delphi
Delphi
Приятно было работать, всегда на связи, со сроками не торопит, ТЗ ясное.
Приятно было работать, всегда на связи, все трудности во время работы решатся
Ответный отзыв
dimagoncharov93
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Написать службу получения данных з COMport и запись в БД Oracle
Delphi
Хороший заказчик. Четко поставлена ТЗ, всегда был на связи. Рекомендую.
Супер понимающий программист. Со всеми трудностями справился во время работы. Рекомендую
Ответный отзыв