Шукається спеціаліст для розробки нового функціоналу в проекті на Delphi з Oracle SQL. Потрібно додати форми з логікою роботи, використовуючи Embarcadero RAD Studio 11. Проект надається з доступом до бази Oracle 11. Перший етап - створення функціоналу для реєстру документів з відповідною логікою. Можлива поетапна розробка з оплатою за всі етапи.
- $120Базы данных2 заявкиОткрыт3 часа назад
Есть контроллер з веб мордой по типу как в WiFi Роутерах в нём ведутся данные в онлайн режиме. Пример прикреплен скриншотами в задании. Задача написать службу windows которая будет парсить эти данные каждые 5 минут ...Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Есть сайт который получает некие данные по оборудованию почасово з разделителем | необходимо написать службу которая будет парсить опрашивать раз в час и записывать в базу данных желательно (oracle) з учетом уникальности чтобы одни и ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Дается база оракл(дамп) з справочными таблицами 4штуки + таблица з данными. На основе их надо написать програму которая будет отображать сводную информацию на примере предоставленого excel документа, плюс она должна уметь выгрузить в такой же ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется написанная программа на Delphi 7 работает з базой Оракл. Суть программы рабочее место весовщика. Необходимо написать для нее техническую документацию согласно плану в этом заказе. Исполнителю дается проект программы и дамп базы Oracle SQL ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть форма входа в программу на Делфе, инициализацию подключения к БД берет з ini файла. Не обходимо добавить выпадающий список над пользователями з названием Філіал: и с прописаными параметрами серверов которые скажу я. Суть ТЗ ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача выглядит так, есть логи получение c comport. Необходимо написать службу получения таких же данных и записи их в базу Oracle. Есть рабочий проект на делфи к одному з логов. Всего два типа логов так ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад