Требуется собрать базу контактов стримеров и блогеров, активно работающих на платформах Twitch и Twitter в тематике трейдинга и криптовалюты. Необходимо предоставить актуальные данные для дальнейшего использования.
Розробка нового функціоналу в проекті Delphi + Oracle SQL
Шукаємо толкового делфіста який зможе розробити новий функціонал в існуючому проекті а саме додати деякі форми з логікою роботи. Проект написаний на Embarcadero RAD Studio 11 Alexandria(бажано щоб на ній і залишилося працювати) з використанням Ehlib, Devart, DevExpress, FastReport, TreeView Надається сам проект(або віддалений доступ до вже налаштованого робочого місця) та доступ до копії бази база Oracle 11. Можлива поетапна розробка так як побажань декілька але зі сторони іншої облікової системи наразі не все готово. Коротко перший етап це реєстр документів над ними потрібно створити функціонал який буде створювати скажімо так предка та формувати тим документам відповідний свій номер і відображати цю прив'язку по певній логіці наприклад людина плюс транспорт плюс дата початку дії предка та дата закінчення. За всі етапи та можливі доопрацювання після тестів готові оплачувати. Всі питання можете в особисті задавати там надамо більшу конкретику.
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