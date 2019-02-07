Скрипт на C#

Здраствуйте! Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью. Сообщения записываются в файл. В главном окне программы указывается путь к файлу. Дальше есть переключатель: рандом или последовательно. Метод выбора сообщений из файла. Два поля ввода ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать скрипт, который будет ждать появления pdf файлов в папке. Как только файл(ы) появятся в папке - отправить их на печать (через Acrobat Reader или Foxit Reader) и удалить. И ждать файлов дальше.
В имени файла могут быть русские буквы. Код желательно оформить в виде функции.
Код будет вставлен в проект WPF в Visual Studio.
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