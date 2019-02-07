Скрипт на C#

$7
Прикладное ПОЗавершен2 заявки242 просмотра
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Необходимо реализовать скрипт, который будет ждать появления pdf файлов в папке. Как только файл(ы) появятся в папке - отправить их на печать (через Acrobat Reader или Foxit Reader) и удалить. И ждать файлов дальше.

В имени файла могут быть русские буквы. Код желательно оформить в виде функции.

Код будет вставлен в проект WPF в Visual Studio.

6 лет назад
xitachix
Андрей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dimagoncharov93
Дмитрий 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Дмитрий выполнил всю работу в срок. В процессе уточнял условия для лучшего понимания
Хороший заказчик. Четко поставлена задача. Оплата в срок.
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