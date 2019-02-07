Скрипт на C#

Необходимо реализовать скрипт, который будет ждать появления pdf файлов в папке. Как только файл(ы) появятся в папке - отправить их на печать (через Acrobat Reader или Foxit Reader) и удалить. И ждать файлов дальше.

В имени файла могут быть русские буквы. Код желательно оформить в виде функции.

Код будет вставлен в проект WPF в Visual Studio.