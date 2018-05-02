Тестирование кода на ПЛИС Altera DE0-Nano-SoC

Для проекта, суть которого заключается в измерении интервалов времени с помощью кварцевого генератора в составе ПЛИС Altera DE0-Nano-SoC и сохранении данных на флеш-карту, разработчиком был написан код. Однако, у разработчика критически нет времени заняться дебага кода, а без тестирования, по его словам, он работать не будет. Собственно, задача заключается в дебаге кода. Суть проекта: синусоидальный аналоговый сигнал с инкрементального энкодера ЛИР-158А поступает на плату оцифровки, где аналоговые компараторы формируют прямоугольный цифровой сигнал. ПЛИС реагирует на изменение состояния компаратора (из лог 1 в лог 0 и обратно) и измеряет промежутки времени (своим кварцевым генератором) между этими изменениями состояния (то есть при пересечении синусоидой оси времени).