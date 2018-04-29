Необходимо реализовать приложение под Windows на C#. Ключи АПИ выдам Задача: программа на основании заданных данных делает сделку на бирже, выставляет стоп-лосс и тейк-профиты и отслеживает их состояние - в случае уменьшения позиции из-за срабатывания тейк-профитов ...
С#+WPF приложение + база данных MySql для учета заказов и товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Десктопное приложение + база данных на MySql ( MS SQL не хочу использовать)
Есть ТЗ
Требование к исполнителю:
- фриланс является основной работой или основная работа позволяет достаточно времени уделять проекту и быть на связи в рабочее время
- готов приступить в ближайшие дни
- онлайн 6 дней в неделю в рабочее время, чтобы быстро взаимодействовать для ускорения разработки проекта.
- умение соблюдать сроки и выдерживать дедлайн
- оплата по факту или безопасная сделка с комиссией по палам - другие варианты не рассматриваю, если вы хотите предоплату или почасовую оплату - заявку не подавайте, я готов платить только за готовое на 100% приложение по факту проверки работоспособности, платить на перед или оплачивать часы вашего сна я не готов, если вам не подходит работа через сейф с комиссией 50 на 50 пожалуйста не подавайте заявку.
Примерно должно быть 20 основных таблиц.
Приложение должно получать заказы с 3-х сайтов и выполнятся синхронизации остатков товара, статусов заказа и цен на этих сайтах, с базой данных в нашей базе.
Т.е. с сайтов получаем:
- заказы и всю информацию содержащуюся в заказе,
- начальный статус заказ
На сайты передаем:
- новый статус заказа,
- остаток товара
И так же можно синхронизировать цены на товары с внутреннего справочника товара .
Получать заказы и передавать инфу нужно с 3-мя сайтами:
1. сайт на CMS Opencart 1.5.1.3 - метод конекта с базой напрямую с mySql сайта
2. сайт на платформе Prom.ua - метод конекта с базой через АПИ ПРОМа ( http://support.prom.ua/docs/#!/Orders/get_orders_id )
3. сайт на платформе Zakupka - метод конекта или по протоколу конекта как с 1С или парсинг админки с нужными данными. (ссілка на саму платформу http://zakupka.com/)
вот перечень основных таблиц:
- Заказы
- Подчиненная таблица: Товары (состав заказа: товары из заказа)
- Справочник товара (каталог товара, сюда импортируются прайс листы с екселя)
- Склад
- Приходы товара
- Клиенты
- Расходы
- Прибыль
- Брак
- Статусы заказов
- Списание
- Взаиморасчеты с партнерами
- Настройки
- Статистика, отчеты:
За сегодня
Последняя неделя
Последний месяц
Квартал
6 месяцев
Год
1.5 Года
2 Года
3 Года
За все время
И возможность задать любой период указывая начало и конец.
Учет (статистика):
- прибыль
-оборота
-расходов
- статистика продаж по каждому товару, раздельно по его артикулу и по названию товара
- статистика по Браку товара раздельно по артикулу и по названию товара и по причине брака,
- на какую сумму по закупочной или отпускной цене товара на складе в наличии.
- выборка самых продаваемый товар за выбранный период
- выборка самых не продаваемых товаров 1-500 за выбранный период
Прибыль и оборот по каналам продаж
Прибыль и оборот по партнерам
Статистика не забранных посылок (отказов): по названию товара, по артикулу, по городу, по области.
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Вход в приложение по логину и паролю, должно быть разграничение прав доступа к таблицам и столбцам в таблицах исходя из группы пользователя, работа как по локальной сети, так и через интернет
Что должно еще уметь делать приложение:
- возможность фильтрации любых отображаемых данных по любым наборам критериев с удобной реализацией,
- наличие удобного поиска по любым полям,
- редактировать любые данные полученные с сайта (данные в заказе: товар, количество, цену, данные по способу оплаты и доставке и заказчику и др.)
- создать заказ в самом приложении
- отправка смс (через смс шлюзы https://my.smsclub.mobi и https://www.atompark.com/ )
и e-mail уведомлений по заранее заданным шаблонам, с подстановкой нужных данных с базы данных как в ручном режиме, так и автоматически при смене статуса заказа, а так же отправка отдельного смс по шаблону или произвольного содержания.
- автоматическая смена статуса заказов через заданный промежуток времени с отправкой смс и e-mail уведомлений если это задано.
- предустановленные фильтры для заказов на отдельных вкладках программы, с возможностью создавать новые и настраивать имеющиеся.
- печать с подстановкой данных из базы по шаблону документов (гарантийный талон, товарный чек, товарная накладная и любой другой по созданному шаблону), т.е. с возможностью создать любой шаблон, указать какие данные должны туда подставляться.
- контроль, кто и когда производил изменения данных в базе данных.
- Контроль и фиксация времени входа и выхода в/из приложения пользователя.
- ручное и автоматическое создания бекапа как базы целиком, так и отдельных таблиц, с возможностью через приложение выполнить как создание бекапа так и разворачивание из бекапа базы данных или отдельных таблиц.
- взаимодействие по АПИ Новой почты, где нужно реализовать максимум, что позволяет их апи, примерно вот это (скопировал с описания чужого модуля по работе с новой почтой):
Быстрого и массового (или единичного) создания ТТН Новой Почты для полученных заказов с сайтов, которые поступили в базу данных (создание, хранение / редактирование / удаление и печать экспресс накладных)
Автоматический контроль ( и по требованию) получения денежных переводов, ценных бумаг, контроля оплаты и возвратов от НП
Отслеживания текущего статуса отправления
Вывод на печать доступных к получению денежных переводов ПОСТ ФИНАНС
Отслеживание статуса доставки посылки клиенту и обратной доставки
Отказанные от получения заказы помечаются заданным цветом и заказчик автоматически попадает в Черный список
Контроль не забранных посылок 3 и 4 дня и выделение заданным цветом этих заказов
Расчет стоимости и даты доставки во время оформления заказа прямо в приложении при оформлении заказа по телефону через АПИ и если нет связи с Новой почтой, то через калькулятор согласно их тарифов. При расчете через калькулятор, должен быть значок, что стоимость была рассчитана калькулятором и может быть не точной.
Моментальный просмотр текущей суммы в наложенных платежах Новой Почты, которые еще не выплачены
Вывод списка товаров и\или артикулов товара и их количества на накладной НП для удобного упаковывания посылок (можно отключать)
Делать заявку на возврат или переадресацию посылок прямо с приложения
Ссылка на описание апи новой почты https://devcenter.novaposhta.ua/
Если их АПИ позволяет реализовывать еще какие-то функции, то хотелось бы их тоже реализовать, с новой почтой работаем очень плотно, поэтому хотелось бы чтобы все что можно с ними реализовать по взаимодействию через их апи было сделано в нашем приложении, чтобы не приходилось прыгать между своим приложением и их приложением или их личным кабинетом.
- визуальное оформление (заливка и цвет шрифта) для ячеек и строк на основании данных в ячейке (типа логического форматирования в екселе)
Еще интересует за доп оплату интеграция этого приложения по апи с:
- выписка приват 24 для автоматического или полуавтоматического контроля оплаты заказов https://api.privatbank.ua/#p24/orders (готов доплатить 3000 гривен)
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