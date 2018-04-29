С#+WPF приложение + база данных MySql для учета заказов и товара

Десктопное приложение + база данных на MySql ( MS SQL не хочу использовать)

Есть ТЗ

Требование к исполнителю:

- фриланс является основной работой или основная работа позволяет достаточно времени уделять проекту и быть на связи в рабочее время

- готов приступить в ближайшие дни

- онлайн 6 дней в неделю в рабочее время, чтобы быстро взаимодействовать для ускорения разработки проекта.

- умение соблюдать сроки и выдерживать дедлайн

- оплата по факту или безопасная сделка с комиссией по палам - другие варианты не рассматриваю, если вы хотите предоплату или почасовую оплату - заявку не подавайте, я готов платить только за готовое на 100% приложение по факту проверки работоспособности, платить на перед или оплачивать часы вашего сна я не готов, если вам не подходит работа через сейф с комиссией 50 на 50 пожалуйста не подавайте заявку.

Примерно должно быть 20 основных таблиц.

Приложение должно получать заказы с 3-х сайтов и выполнятся синхронизации остатков товара, статусов заказа и цен на этих сайтах, с базой данных в нашей базе.

Т.е. с сайтов получаем:

- заказы и всю информацию содержащуюся в заказе,

- начальный статус заказ

На сайты передаем:

- новый статус заказа,

- остаток товара

И так же можно синхронизировать цены на товары с внутреннего справочника товара .

Получать заказы и передавать инфу нужно с 3-мя сайтами:

1. сайт на CMS Opencart 1.5.1.3 - метод конекта с базой напрямую с mySql сайта

2. сайт на платформе Prom.ua - метод конекта с базой через АПИ ПРОМа ( http://support.prom.ua/docs/#!/Orders/get_orders_id )

3. сайт на платформе Zakupka - метод конекта или по протоколу конекта как с 1С или парсинг админки с нужными данными. (ссілка на саму платформу http://zakupka.com/)

вот перечень основных таблиц:

Заказы

Подчиненная таблица: Товары (состав заказа: товары из заказа)

Справочник товара (каталог товара, сюда импортируются прайс листы с екселя)

Склад

Приходы товара

Клиенты

Расходы

Прибыль

Брак

Статусы заказов

Списание

Взаиморасчеты с партнерами

Настройки

Статистика, отчеты:

Отчеты по продажам, закупке, браку, обороту, прибыли, расходам и т.д. и т.п., т.е. вся возможная отчетная и аналитическая информация по всей деятельности, все что можно посчитать, тут должно отображаться в понятном и доступном виде, с возможностью выбора периода отображения (быстрый выбор периода:

За сегодня

Последняя неделя

Последний месяц

Квартал

6 месяцев

Год

1.5 Года

2 Года

3 Года

За все время

И возможность задать любой период указывая начало и конец.

Учет (статистика):

- прибыль

-оборота

-расходов

- статистика продаж по каждому товару, раздельно по его артикулу и по названию товара

- статистика по Браку товара раздельно по артикулу и по названию товара и по причине брака,

- на какую сумму по закупочной или отпускной цене товара на складе в наличии.

- выборка самых продаваемый товар за выбранный период

- выборка самых не продаваемых товаров 1-500 за выбранный период

Прибыль и оборот по каналам продаж

Прибыль и оборот по партнерам

Статистика не забранных посылок (отказов): по названию товара, по артикулу, по городу, по области.

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Вход в приложение по логину и паролю, должно быть разграничение прав доступа к таблицам и столбцам в таблицах исходя из группы пользователя, работа как по локальной сети, так и через интернет

Что должно еще уметь делать приложение:

- возможность фильтрации любых отображаемых данных по любым наборам критериев с удобной реализацией,

- наличие удобного поиска по любым полям,

- редактировать любые данные полученные с сайта (данные в заказе: товар, количество, цену, данные по способу оплаты и доставке и заказчику и др.)

- создать заказ в самом приложении

- отправка смс (через смс шлюзы https://my.smsclub.mobi и https://www.atompark.com/ )

и e-mail уведомлений по заранее заданным шаблонам, с подстановкой нужных данных с базы данных как в ручном режиме, так и автоматически при смене статуса заказа, а так же отправка отдельного смс по шаблону или произвольного содержания.

- автоматическая смена статуса заказов через заданный промежуток времени с отправкой смс и e-mail уведомлений если это задано.

- предустановленные фильтры для заказов на отдельных вкладках программы, с возможностью создавать новые и настраивать имеющиеся.

- печать с подстановкой данных из базы по шаблону документов (гарантийный талон, товарный чек, товарная накладная и любой другой по созданному шаблону), т.е. с возможностью создать любой шаблон, указать какие данные должны туда подставляться.

- контроль, кто и когда производил изменения данных в базе данных.

- Контроль и фиксация времени входа и выхода в/из приложения пользователя.

- ручное и автоматическое создания бекапа как базы целиком, так и отдельных таблиц, с возможностью через приложение выполнить как создание бекапа так и разворачивание из бекапа базы данных или отдельных таблиц.

- взаимодействие по АПИ Новой почты, где нужно реализовать максимум, что позволяет их апи, примерно вот это (скопировал с описания чужого модуля по работе с новой почтой):

Быстрого и массового (или единичного) создания ТТН Новой Почты для полученных заказов с сайтов, которые поступили в базу данных (создание, хранение / редактирование / удаление и печать экспресс накладных)

Автоматический контроль ( и по требованию) получения денежных переводов, ценных бумаг, контроля оплаты и возвратов от НП

Отслеживания текущего статуса отправления

Вывод на печать доступных к получению денежных переводов ПОСТ ФИНАНС

Отслеживание статуса доставки посылки клиенту и обратной доставки

Отказанные от получения заказы помечаются заданным цветом и заказчик автоматически попадает в Черный список

Контроль не забранных посылок 3 и 4 дня и выделение заданным цветом этих заказов

Расчет стоимости и даты доставки во время оформления заказа прямо в приложении при оформлении заказа по телефону через АПИ и если нет связи с Новой почтой, то через калькулятор согласно их тарифов. При расчете через калькулятор, должен быть значок, что стоимость была рассчитана калькулятором и может быть не точной.

Моментальный просмотр текущей суммы в наложенных платежах Новой Почты, которые еще не выплачены

Вывод списка товаров и\или артикулов товара и их количества на накладной НП для удобного упаковывания посылок (можно отключать)

Делать заявку на возврат или переадресацию посылок прямо с приложения

Ссылка на описание апи новой почты https://devcenter.novaposhta.ua/

Если их АПИ позволяет реализовывать еще какие-то функции, то хотелось бы их тоже реализовать, с новой почтой работаем очень плотно, поэтому хотелось бы чтобы все что можно с ними реализовать по взаимодействию через их апи было сделано в нашем приложении, чтобы не приходилось прыгать между своим приложением и их приложением или их личным кабинетом.

- визуальное оформление (заливка и цвет шрифта) для ячеек и строк на основании данных в ячейке (типа логического форматирования в екселе)

Еще интересует за доп оплату интеграция этого приложения по апи с:

выписка приват 24 для автоматического или полуавтоматического контроля оплаты заказов https://api.privatbank.ua/#p24/orders (готов доплатить 3000 гривен)

и подключение телефонии на основе gsm шлюза.