Разработка Телеграм бота на php

Разработать клиентское приложение аналог faceit.com Требования: Разработка данного приложения в Visual Studio. GUI точно такое же если нужно предоставим дизайн в фотошопе. Вся работа я так понимаю будет связана с базой данных MySQL так как от туда буду браться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя для бета версии бота. пхп+mysql
ТЗ как всегда нету, пока только идея в голове и некоторые наброски) но я вам быстро его подготовлю, если дадите пример с которым вы уже работали и что вам удобно для чтения.
Задача бота - раздавать таски удаленным сотрудникам и забирать результаты работы скриншотами.
если после тестов бетаверсии сотрудникам будет удобно работать - то продолжим сотрудничество и допилим до релиза.
указывайте сразу телеграм и цену вашего часа.
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