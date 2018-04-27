Разработка Телеграм бота на php

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок206 просмотров
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Ищу исполнителя для бета версии бота.  пхп+mysql

ТЗ как всегда нету, пока только идея в голове и некоторые наброски) но я вам быстро его подготовлю, если дадите пример с которым вы уже работали и что вам удобно для чтения.

Задача бота - раздавать таски удаленным сотрудникам и забирать результаты работы скриншотами.

если после тестов бетаверсии сотрудникам будет удобно работать  - то продолжим сотрудничество и допилим до релиза.

указывайте сразу телеграм и цену вашего часа.

PHP
6 лет назад
yarik_39
Ярослав 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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