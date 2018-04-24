Формула / функция для Excel (VBA)

Задача: Разработать функцию (встраиваемую) или макрос или формулу для Excel 2013 которая высчитывает количество рабочих часов между двумя событиями с учетом выходных и праздничных дней.

Дано: есть две ячейки с форматом даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ - начало и конец

1. Нужно вычесть из конца начало и получить интервал времени

2. Узнать кол-во часов (1 день = 8 часов)

3. Нужно вычесть оттуда выходные / праздничные дни (минус 8 часов за каждый такой день)

Как организовать производственный календарь - дело ваше, но скорее всего это отдельный лист Excel

в конечном итоге кол-во рабочих часов выводить как результат работы функции(?) в ячейку