Написать консольную программу прослойку для подключения сторонней dll

Есть dll и описание , нужно написать приложение прослойку которая бы запускала нужную dll с нужными параметрами, переданными командной строкой как аргументы.

например program.exe acbd.txt dll_123 и вывести в файл acbd_dll_123.txt результат работы dll.

dll написана на на языке С++ , есть исходники dll

язык программирования любой НЕ экзотический но возможно получится только по C++. Обязательны исходники с ключевыми комментариями. без этого не рассматриваю.

сами dll и описание по пришлю запросу в личку. ставьте примерный порядок цен.