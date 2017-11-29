Сделать три формы на QML

$100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки212 просмотров
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Сделать три формы на QML (на основе предложенного дизайна), подробности выбранным кандидатам. 

Требования – опыт в Qt/QML от года, портфолио аналогичных работ. 

Бюджет указал примерный, может меняться в любую сторону. 

6 лет назад
guest_15204218467192
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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