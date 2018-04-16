Создать ПО или расширение для браузера яндекс/гугл, которое будет взаимодействовать с сайтом https://iqoption.com/ru

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https://iqoption.com/traderoom

Необходимо, чтобы менялась сумма ставки, в зависимости от текущего депозита в процентном соотношении и округлялось в большую сторону с окончанием "0", например 120, 230, 370, 410 .... не должно быть цифр, например 255, 173, 212, 377, 521.

Приложение должно считывать раз в 10 минут информацию и вносить изменение.

В расширении, должно быть окно, где можно будет изменять процентное соотношение.

В итоге должно получится так, например. мы поставили 10% - депозит 3.000 руб , расширение меняет в окнах ставку на 300 руб. В течении 10 минут депозит поменялся на 4.200 руб, расширение изменило ставку на 420 руб.