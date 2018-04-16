Создать ПО или расширение для браузера

Прикладное ПОЗакрытнет заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать ПО или расширение для браузера яндекс/гугл, которое будет взаимодействовать с сайтом https://iqoption.com/ru

доступы:

логин: [email protected]

пароль: 00isogad

https://iqoption.com/traderoom

Необходимо, чтобы менялась сумма ставки, в зависимости от текущего депозита в процентном соотношении и округлялось в большую сторону с окончанием "0", например 120, 230, 370, 410  .... не должно быть цифр, например 255, 173,  212, 377, 521.

Приложение должно считывать раз в 10 минут информацию и вносить изменение.

В расширении, должно быть окно, где можно будет изменять процентное соотношение.

В итоге должно получится так, например. мы поставили 10% - депозит 3.000 руб , расширение меняет в окнах ставку на 300 руб. В течении 10 минут депозит поменялся на 4.200 руб, расширение изменило ставку на 420 руб.

6 лет назад
maxlivemax
Максим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Конвертор ТОРГ-12 XLS в XML для Wildberries.ru через ДИАДОК Контур

    Прошу помочь в написании ПО для конвертации эксель файла в XML для последующей загрузки в диадок и передачи через электронный документооборот в Wildberries. Обработанный файл должен проходить проверку на странице https://www.diadoc.ru/docs/forms/validation-xml и отвечать требования получателя см.файл ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка калькулятор для полиграфического сайта.

    Нужно разработать калькулятор для просчета полиграфической продукции. Их  будет три вида. Те программисты, которые уже имели опыт в разработке сложных калькуляторов , прошу помочь с этим вопросом. Я,в свою очередь готов предоставить дизайн (макет) в ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер постов из групп facebook (закрытых/открытых. Не через API)

    Нужен парсер постов (только заголовок/текст) из закрытых/открытых групп facebook. API facebook не позволяет этого делать, поэтому нужно другое решение.  Обязательно наличие опыта создания подобных проектов, а также опыт работы с facebook.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация по майнингу

    Есть нестандартный заказ: Создаем некое дополнение на своей платформе. Раздел майнинга, где человек может собрать свой виртуальный компьютер в режиме игры и начать майнить монеты (в режиме игры). У нас есть список комплектующих, которые будут ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать шаблон Zenno

    Добр день, Ув. Фрилансеры! Собственно нужно создать шаблон Zenno Poster для наполнения интернет магазина товарами. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость за выполнение.   Спасибо! Жду ваших заявок!

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Определение не стандартных VNC портов

    Нужен софт для определения IP адресов с открытым VNC сервером на нестандартных портах.  Желательно линукс, но не принципиально Результат софта должен быть примерно такой  1.1.1.1:45251  1.1.1.2:12221  1.1.1.3:12201

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Распознавание интонационных конструкций при помощи нейронной сети

    Имеется база аудиозаписей различных интонационных конструкций (классификация Брызгуновой). На основе пакета Matlab Neural Net Pattern Recognition нужно обучить нейросеть отличать интонационных конструкции друг от друга. Дипломная работа, можно даже просто консультацию по выполнению.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • C++ Builder Создать график

    Имеется Формула наращения по простым процентам S=P(1+ni) . Нужно сделать график. И кнопки, чтобы на вход подавалось: P первоначальная сумма денег, i ставка простых процентов и n- срок выдачи.  Начисленные проценты за один период равны Pi, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад