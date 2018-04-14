Разработка калькулятор для полиграфического сайта.

Нужно разработать калькулятор для просчета полиграфической продукции. Их будет три вида. Те программисты, которые уже имели опыт в разработке сложных калькуляторов , прошу помочь с этим вопросом. Я,в свою очередь готов предоставить дизайн (макет) в PSD и подробное т.з. Жду предложений и цен. Спасибо!