Разработать экстеншн или Bookmarklet для Хрома

Добрый день! У нас сейчас есть задача реализовать программу по удаленному управлению ПК (удаленная техподдержка) -- некий аналог Тимвьювера. Основные моменты: - в основном наши клиенты пользуют серверные ОС Виндовс через rdesktop, следует учесть этот ...
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ЗАДАЧА
Сделать экстеншн (или Bookmarklet) для Хрома, который сортирует Pinterest пины по количеству "saves" или по количеству комментов в открытой вкладке в порядке убывания.
При этом важно чтобы при ховере над пином оставалась кнопка Save. И где нибудь на пине показывалось бы количество репинов.
Пинтерест - это такая соц сеть не очень популярная.
Прикрепил гифку как это должно работать
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