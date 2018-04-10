Разработать экстеншн или Bookmarklet для Хрома

ЗАДАЧА

Сделать экстеншн (или Bookmarklet) для Хрома, который сортирует Pinterest пины по количеству "saves" или по количеству комментов в открытой вкладке в порядке убывания.

При этом важно чтобы при ховере над пином оставалась кнопка Save. И где нибудь на пине показывалось бы количество репинов.

Пинтерест - это такая соц сеть не очень популярная.

Прикрепил гифку как это должно работать

https://cl.ly/0N1D20331C0Y

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