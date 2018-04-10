Разработать экстеншн или Bookmarklet для Хрома

Прикладное ПОЗакрытнет заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЗАДАЧА

Сделать экстеншн (или Bookmarklet) для Хрома, который сортирует Pinterest пины по количеству "saves" или по количеству комментов в открытой вкладке в порядке убывания.

При этом важно чтобы при ховере над пином оставалась кнопка Save. И где нибудь на пине показывалось бы количество репинов. 

Пинтерест - это такая соц сеть не очень популярная.

Прикрепил гифку как это должно работать

https://cl.ly/0N1D20331C0Y

СРОК

Неделя

БЮДЖЕТ

Пишите сами

ОПЛАТА

ЯД или PayPal

6 лет назад
satchitananda
Станислав 
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать программу для удаленного доступа

    $1200

    Добрый день! У нас сейчас есть задача реализовать программу по удаленному управлению ПК (удаленная техподдержка) -- некий аналог Тимвьювера. Основные моменты: - в основном наши клиенты пользуют серверные ОС Виндовс через rdesktop, следует учесть этот ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Распарсить выпадающею форму

    $100

    Необходимо разработать парсер выпадающей формы с последующей обработкой данных. Алгоритм парсера: 1. Парсер собирает данные из выпадающей формы, которая реализована на AJAX 2. Далее парсер заходит на страницу сайта и собирает со страницы ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Excel - макросы. Форма для формирования Договора, расчёта сметы

    Необходимо сформировать файл с макросами для Excel, со стабильной работой в Mac os и Windows  Функицонал файла:   1. Формирование Договоров подряда, по шаблону, с вставкой из различных листов списка работ и их стоимости в нужном виде.  2. Работа ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка готовой программы на ASP.NET

    необходимо в короткое время доработать клиент-серверное приложение на ASP.NET. в дальнейшем необходима будет постоянная доработка программы. Более детальное описание при общении

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать клиентскую программу.

    Точно не знаю какое решение нам надо и на какой языке программирования это можно сделать.  У нас есть база машин (mysql), которая все время пополняется.  Мы принимаем машину, а потом выдаем.  Эти все данные нужно всегда загружать на ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с данными сайта "opskins" PUBG

    Написание программы для смены цен вещей на продаже (покупка не нужна), понижение до выставленного порога, выравнивание под другие цены, если сторонние продажи стали ниже порога. Требуются навыки, взятия любых данных с сайтов, создание базы, обработка ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • GUI или полноценное приложение на C#

    Есть готовая логика для решения задач линейного программирования в виде VS проекта, но интерфейс консольный, со всеми вытекающими. Нужен, по сути, редактор json файла, представляющего из себя данные проекта на базе DevExpress WinForms, лицензия или её ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Формула Excel

    Дано: Таблица1 - Заказы Столбец1 - Код клиента (целое положительное число) Столбец2 - Заказ (сумма в рублях) Сортировка отсутствует, может быть несколько заказов с одним и тем же кодом клиента. Таблица2 - Отчет Столбец1 - Код клиента Задача: Сформировать в Отчете Столбец2- Сумма ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад