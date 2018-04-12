Создать программу для удаленного доступа

$1200
Прикладное ПОЗавершен1 заявка270 просмотров
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Добрый день! У нас сейчас есть задача реализовать программу по удаленному управлению ПК (удаленная техподдержка) -- некий аналог Тимвьювера. Основные моменты: - в основном наши клиенты пользуют серверные ОС Виндовс через rdesktop, следует учесть этот момент (многопользовательский режим), администратор на удаленке должен иметь возможность работы даже при отсутствии залогиненных пользователей - сервера будут наши, администратор должен видеть существующие подключения (в будущем надо будет реализовать схему с разрешением каждому администратору управлять определенным набором клиентских ПК) - данные (видеопоток в т.ч.) должны передаваться через шифрованный канал - на первом этапе интересуют возможности: удаленного управления, передачи файлов, блокировки локальных устройств ввода (клавиатура/мышь, чтобы пользователи не мешали работе удаленного саппорта) -- на этом и надо сконцентрировать внимание. Общий алгоритм работы: -- после загрузки ПК программа-клиент удаленного администрирования подключается к серверу (прохождение NAT -- предусмотреть как TCP, так и UDP overlap) -- клиенту для подключения ничего не надо. после первого подключения программе-клиенту на конкретном ПК присваивается ИД, и этот ИД используется постоянно в дальнейшем. -- вся информация на сервере хранится в базе. -- программа-клиент не должна создавать ощутимой нагрузки на ПК клиента (особенно в режиме ожидания). -- сотрудники техподдержки работают в своей программе --АРМУК (автоматизированное рабочее место удаленного контроля). -- сотрудники ТП должны иметь возвожность подключаться к клиентам по их ИД и сгенерированному (или постоянному) паролю. -- сотрудники ТП должны иметь возможность создавать в АРМУК списки клиентов и видеть их состояние -- в сети и т.д. -- все сотрудники заходят в АРМУК по персональтному логину/паролю. -- реализовать возможность для суперадминистратора:  создание, активацию, деактивацию, смену пароля для сотрудников ТП;  подключение к клиентским местам без указания пароля; Сервера, тестовые площадки, клиентские места для теста мы предоставим.

6 лет назад
Yar-cik
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
gabontau
Семен 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1200
30 дней
Такого профессионального подхода ми не ожидали. Все просто супер, в срок. Мы довольны этой программой. Советуем!
К Ярославу как к человеку - никаких претензий. Хороший адекватный человек. Но как у заказчика, были проблемы: - постоянные задержки оплат на 2-3 дня без указания точного времени оплаты (ввиду полной занятости, были простои, итого на пару недель работы простоев набралось), - в конце работы, мне недоплатили часть денег, обещав оплатить через месяц. Месяц прошёл, оплаты нет, сделал амнистию, больше они мне не должны. - прошёл ещё месяц, и только сейчас мне оставили отзыв. При этом дёргали меня раз в пару недель, мол, скоро оставим. Что ж, спасибо и на том. Вы можете попробовать поработать с этим заказчиком, сам по себе он адекватный человек. Но система, частью которой он является, очень плохо слажена. Я надеюсь, что это временное явление.
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