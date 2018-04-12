Создать программу для удаленного доступа

Необходимо разработать парсер выпадающей формы с последующей обработкой данных. Алгоритм парсера: 1. Парсер собирает данные из выпадающей формы, которая реализована на AJAX 2. Далее парсер заходит на страницу сайта и собирает со страницы ...
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Добрый день! У нас сейчас есть задача реализовать программу по удаленному управлению ПК (удаленная техподдержка) -- некий аналог Тимвьювера. Основные моменты: - в основном наши клиенты пользуют серверные ОС Виндовс через rdesktop, следует учесть этот момент (многопользовательский режим), администратор на удаленке должен иметь возможность работы даже при отсутствии залогиненных пользователей - сервера будут наши, администратор должен видеть существующие подключения (в будущем надо будет реализовать схему с разрешением каждому администратору управлять определенным набором клиентских ПК) - данные (видеопоток в т.ч.) должны передаваться через шифрованный канал - на первом этапе интересуют возможности: удаленного управления, передачи файлов, блокировки локальных устройств ввода (клавиатура/мышь, чтобы пользователи не мешали работе удаленного саппорта) -- на этом и надо сконцентрировать внимание. Общий алгоритм работы: -- после загрузки ПК программа-клиент удаленного администрирования подключается к серверу (прохождение NAT -- предусмотреть как TCP, так и UDP overlap) -- клиенту для подключения ничего не надо. после первого подключения программе-клиенту на конкретном ПК присваивается ИД, и этот ИД используется постоянно в дальнейшем. -- вся информация на сервере хранится в базе. -- программа-клиент не должна создавать ощутимой нагрузки на ПК клиента (особенно в режиме ожидания). -- сотрудники техподдержки работают в своей программе --АРМУК (автоматизированное рабочее место удаленного контроля). -- сотрудники ТП должны иметь возвожность подключаться к клиентам по их ИД и сгенерированному (или постоянному) паролю. -- сотрудники ТП должны иметь возможность создавать в АРМУК списки клиентов и видеть их состояние -- в сети и т.д. -- все сотрудники заходят в АРМУК по персональтному логину/паролю. -- реализовать возможность для суперадминистратора: создание, активацию, деактивацию, смену пароля для сотрудников ТП; подключение к клиентским местам без указания пароля; Сервера, тестовые площадки, клиентские места для теста мы предоставим.
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