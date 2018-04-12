К Ярославу как к человеку - никаких претензий. Хороший адекватный человек. Но как у заказчика, были проблемы: - постоянные задержки оплат на 2-3 дня без указания точного времени оплаты (ввиду полной занятости, были простои, итого на пару недель работы простоев набралось), - в конце работы, мне недоплатили часть денег, обещав оплатить через месяц. Месяц прошёл, оплаты нет, сделал амнистию, больше они мне не должны. - прошёл ещё месяц, и только сейчас мне оставили отзыв. При этом дёргали меня раз в пару недель, мол, скоро оставим. Что ж, спасибо и на том. Вы можете попробовать поработать с этим заказчиком, сам по себе он адекватный человек. Но система, частью которой он является, очень плохо слажена. Я надеюсь, что это временное явление.