Аналог програмы Uber доставка!
- $1000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Мне надо сделать так, чтобы когда я отправлю нашему клиенту письмо на електронную почту с рекламным банером ,то после открытия письма клиент должен увидеть баннер который автоматический должен загрузится и попасть на его компьютер. После ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
У нас есть программа на подобии тим вьювера. Мы вам можем ее предоставить. Ваша задача: сделать так, чтобы когда мы отправляем нашему клиенту письмо на електронную почту, то когда он откроет это письмо (в нем ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $1200
Добрый день! У нас сейчас есть задача реализовать программу по удаленному управлению ПК (удаленная техподдержка) -- некий аналог Тимвьювера. Основные моменты: - в основном наши клиенты пользуют серверные ОС Виндовс через rdesktop, следует учесть этот ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать программу на подобии Тим виверВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! У нас сейчас есть задача реализовать программу по удаленному управлению ПК (удаленная техподдержка) -- некий аналог Тимвьювера. Основные моменты: - в основном наши клиенты пользуют серверные ОС Виндовс через rdesktop, следует учесть этот ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт6 лет назад