Скрипт для загрузки через почту

У нас есть программа на подобии тим вьювера. Мы вам можем ее предоставить. Ваша задача: сделать так, чтобы когда мы отправляем нашему клиенту письмо на електронную почту, то когда он откроет это письмо (в нем может быть вордовский файл\картинка\реклама), чтобы программа загружалась сама и попала в автозагрузку. И чтобы этого не было видно. При перезапуске компьютера она должна запускаться автоматически. Если что-то непонятно - пишите/звоните.РедактироватьРазместить повторноЗакрыть