Воссоздать форматирование 78 страниц PDF в файлах Microsoft Word

Необходимо воссоздать форматирование документов PDF в файлах Microsoft Word DOCX с полным соблюдением форматирования оригинального файла, включая размещение элементов текста относительно друг друга, размер шрифтов, выделение полужирным, подчеркивание и курсив.

Необходимы продвинутое владение Microsoft Word и внимательность. Файлы на русском языке и очень сложные по форматированию.

Всего 78 страниц. В основном содержат текст в таблицах. Но из них 16 страниц со сложными чертежами, сохраненными как PDF из Autocad. Пример сложности чертежа во вложении, чтобы вы могли составить представление о том, с чем придется иметь дело. Чертежи воссоздаются обычно так: берется исходный чертеж, вставляется как рисунок в Microsoft Word и далеее поверх текста на нем накладываются текстовые поля, чтобы текст этот мог быть переведен.