Парсер постов из групп facebook (закрытых/открытых. Не через API)

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Нужен парсер постов (только заголовок/текст) из закрытых/открытых групп facebook.

API facebook не позволяет этого делать, поэтому нужно другое решение. 

Обязательно наличие опыта создания подобных проектов, а также опыт работы с facebook.

6 лет назад
korzhikk
Антон 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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